3 moments qui ont changé la vie de Jhon Rachid

Jhon Rachid : 3 moments qui ont changé sa vie

Son arrivée dans un foyer, sa première caméra, le jour où il a pu vivre de sa passion…voici 3 moments qui ont changé la vie de l’humoriste, acteur et vidéaste Jhon Rachid.

Son arrivée dans un foyer

“C’est très important les rencontres que tu fais quand t’es gamin. C’est ce qui te permet de déclencher un avenir sombre ou pas”, affirme Jhon Rachid.

L’année de ses 7 ans, alors qu’il vit dans 12 mètres avec 5 personnes, il est placé dans un foyer par les services sociaux. Il se rappelle d’un véritable apprentissage de la vie en communauté. Jhon Rachid se souvient particulièrement de deux éducateurs, Jean-Marc et Gamal, qui l’ont aidé à se construire : “Ces personnes-là, je pense qu'elles sont très importantes pour que l’enfant puisse s'accrocher à une référence positive.”

Sa première caméra

Dès 17 ans, il s’amuse à reproduire les sketchs des Inconnus. Pour le montage, il utilise deux magnétoscopes, et colle sa voix par-dessus les images. Jhon Rachid comprend qu’il se rapproche de sa vocation : “Tous ces moments où je m'amusais avec la caméra, c’était un truc qui me rapprochait de ce que je voulais faire.”

Vivre de sa passion

Alors qu’il travaille chez Orange, il est pris pour un rôle dans un téléfilm : “Le troisième jour". Jhon Rachid se souvient d’une sensation d’euphorie, et d’une immense surprise face à la rémunération, très élevée. Il évoque cette impression de puissance, et d’un retour à la réalité, brutal : “Tu te dis : ‘Ça y est j’ai percé moi, ça y est je fais des films, laissez-moi !’ Sauf que derrière en fait, t’as rien, t’as rien du tout, tu retournes chez toi, t’as ton salaire dont tu profites, mais y a pas de propositions, ça se passe pas comme ça, ça se passe pas aussi rapidement. Et donc, j’ai galéré pendant 7 ans.”

Jhon Rachid décide de créer son propre contenu, et commence à réaliser de nombreuses vidéos. Puis tout a décollé. Il veut rester lucide face à la notoriété et conclut : “Aujourd’hui, parfois les gens jalousent et sont à fond sur des gens qui sont hyper côtés en ce moment. Ils sont cotés aujourd’hui mais dans 5 ans, ils seront où ? Dans 2 ans ? Le plus dur, ce n'est pas d’y arriver, c’est de tenir.”