3 moments qui ont changé la vie de Julian Bugier

3 moments qui ont marqué la vie de Julien Bugier

De ses débuts de journaliste à Bloomberg à son reportage au Mali, Julian Bugier raconte les moments qui ont changé sa vie.

Son entretien à Bloomberg

Julien Bugier a 19 ans et travaille comme barman à Londres lorsqu’il fait une rencontre qui change sa vie. La proposition qu’on va lui faire en est la principale cause : “Si tu veux devenir journaliste, moi j’ai peut-être la clef pour toi, je peux t’organiser un entretien d’embauche avec le manager de l’équipe française.” Il découvre l’envie de faire ce métier et intègre l’entreprise. “Et puis après, ça a été la grande aventure, je ne suis jamais revenu en France je suis resté à Bloomberg pendant 5 ans”, raconte le journaliste.

Son reportage au Mali

Julien Bugier est parti au Mali sur la base de Gao dans le cadre d’une immersion avec les soldats de l’opération Barkhane. “je suis arrivé le jour où sont morts les deux commandos marines pour libérer les otages au Burkina Faso”, explique le reporter. Le journaliste a assisté à la cérémonie militaire, et en garde un souvenir particulièrement marquant : “Imaginez-vous 3000 soldats au garde-à-vous sur la base, avec la levée des corps, le drapeau, vous voyez quand je le raconte, j’ai encore l’émotion.”

Dans une chaleur étouffante, il raconte avoir vécu cet instant en retrait afin de laisser les militaires se recueillir, impressionné par l’intensité du moment : “ Tous les types qui étaient au garde-à-vous tombaient les uns après les autres, tombaient d’émotion, tombaient d’épuisement, de chaleur et ils tombaient dans les pommes et personne ne bougeait. Je peux vous dire que ça fait quelque chose de voir ça.”

Son clash avec Robert Ménard

Julien Bugier était co-présentateur avec Julia Chironi sur la tranche d’Itélé. Robert Ménard, chroniqueur, affirme dans le cadre d’une discussion sur un criminel : “On se demande pourquoi on rétablirait pas la peine de mort."

Le présentateur s’insurge : “Robert, vous n’avez pas à dire ça, restez à votre place car je pense que rien ne justifie qu’on enlève la vie.”

Julien Bugier précise au souvenir de cet épisode : "C’est un truc que je pense profondément parce que je pense qu'il y a des combats universels comme ça qui méritent d'être rappelés de temps en temps."