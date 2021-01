3 moments qui ont changé la vie de Karim Rissouli

Karim Rissouli : 3 moments qui ont changé sa vie

La fracture familiale qui a marqué son enfance, son accès au service politique d’Europe 1, le jour où il a accueilli un migrant…voilà 3 instants qui ont changé la vie du journaliste Karim Rissouli.

L’été 1989, la fracture familiale

Alors qu’il n’a que 8 ans, Karim Rissouli est envoyé quelques semaines au Maroc accompagné de sa grande sœur, dans la famille de son père. Alors qu’il avait le souvenir d’une famille qui depuis toujours se montrait “extrêmement joyeuse, ouverte, tolérante”, Karim Rissouli doit faire face aux récentes évolutions politiques de son oncle. Ce dernier s’est rapproché des mouvements salafistes, et exerce une pression sur l’enfant. “Il a entrepris une sorte de lavage de cerveau sur moi”, raconte Karim Rissouli. Au retour de ses parents quelques semaines plus tard, il leur raconte les propos entendus. “Mon père a viré mon oncle de la maison familiale, ce fut un véritable schisme dans ma famille”, se souvient Karim Rissouli.

Devenu adulte, le journaliste assure avoir réussi par la suite à se relever de cet événement douloureux, avoir pu développer une connaissance de ces idéologies et en faire une véritable force.

Le scandale qui propulse sa carrière

En janvier 2006, un scandale éclate. Une conversation entre Nicolas Sarkozy, futur président de la République, et Jean-Pierre Elkabbach, président d’Europe 1, est rendue publique. Lors de cet échange, Nicolas Sarkozy avait donné 3 noms de journalistes privilégiés pour reprendre la direction du service politique d’Europe 1. Suite au gros titre du Canard Enchainé, critiquant le rôle de Nicolas Sarkozy dans le choix des journalistes de la chaîne, il fallait recruter une nouvelle personne encore peu connue, étouffer la polémique. Karim Rissouli, alors très jeune journaliste, est choisi pour intégrer le service politique.

L’accueil d’un réfugié chez lui

Début septembre 2015, les médias du monde entier publient la photo d’Aylan, l’enfant réfugié kurde retrouvé sans vie sur une plage turque. Karim Rissouli est bouleversé, et souhaite s’engager pour la cause des réfugiés. Lui et sa famille s’enregistrent alors auprès de l’association Singa. Ils accueillent par la suite un Afghan, Nouri, une expérience très forte pour Karim Rissouli. Il explique : “En tant que journaliste, quand on est dans des studios de télé, on parle beaucoup du drame des réfugiés. Ces accueils nous permettent de mettre des visages, des histoires sur les infos, et de faire en sorte que les réfugiés ne soient pas uniquement une statistique.”