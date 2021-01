3 moments qui ont changé la vie de Omar Sy

Omar Sy : 3 moments qui ont changé sa vie

Voici 3 moments qui ont changé la vie de l’acteur, réalisateur, scénariste, producteur et humoriste césarisé de 42 ans, Omar Sy.

Sa rencontre avec Jamel Debbouze

Il a environ 6 ans lorsqu’il rencontre Jamel Debbouze. Ils ont grandi dans le même quartier. “J’ai l’impression qu’il a toujours été dans mon environnement”, précise Omar Sy. Il se souvient du jour où son rapport à changé, à la suite d’un match de foot. “On discute, on tchatche, on fait un peu les cons. (…) A ce moment-là, il m’entend déconner et je pense qu’il découvre ce truc-là en moi", raconte Omar Sy. L’acteur se remémore la proposition faite par Jamel Debbouze : “Il me propose de le rejoindre à Nova quelques jours plus tard.”

Son arrivée à Los Angeles

Omar Sy aime prendre des risques, sortir de son confort. “Il y a tous ces moments où on se questionne : qu’est-ce que je fous là ? Qu’est-ce qui m’a pris ?", s’amuse l’acteur. Il se souvient de ce nouveau départ, ce moment où il a fallu se réinventer. “D’être à Los Angeles, de devoir me représenter, dire mon prénom, c’était quelque chose d’important pour moi, c’était bien d’avoir à vivre ça”, affirme Omar Sy.

Son césar pour Intouchables

Omar Sy se souvient de la phrase prononcée par Eric Toledano et Olivier Nakache, réalisateurs du film Intouchables : ”On va trouver un film pour que tu comprennes que t’es un acteur.” Il se souvient de la sensation ressentie à la remise du césar : “Je comprends qu’il va y avoir un avant et un après.” Omar Sy décrit ce moment comme particulièrement intense, presque métaphysique. “Je les remercie encore pour ça tiens. J’en profite", rajoute-t-il.