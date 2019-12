3 moments qui ont changé la vie de Vanessa paradis

Son duo avec Jeanne Moreau à Cannes

En 1995, au festival de Cannes, Vanessa Paradis a été choisie pour faire une surprise à Jeanne Moreau, en chantant “Le Tourbillon de la vie” sur scène. La chanteuse se souvient avoir eu le trac, car elle ne savait pas comment Jeanne Moreau allait réagir. Puis, lorsque Vanessa Paradis a commencé à chanter, Jeanne Moreau a repris la chanson avec elle. Les deux femmes ont alors chanté toutes les deux, main dans la main. Une grande complicité venait de se créer. “C’est un des moments les plus forts que j’ai vécu sur scène”, confie la chanteuse.

Sa rencontre avec Serge Gainsbourg

La rencontre des deux artistes a débuté lorsque Vanessa Paradis a proposé à Serge Gainsbourg d’écrire un texte sur son 2ème album. Impressionnée par le grand musicien, Vanessa Paradis confie avoir été “très intimidée”. Alors que Serge Gainsbourg devait choisir un titre de l’album pour travailler dessus, il n’a pas réussi à se décider… et a choisi tous les titres ! Les deux artistes ont donc passé des mois à travailler ensemble. Vanessa Paradis en garde un très bon souvenir. Selon elle, dans la vie Serge Gainsbourg n’avait rien avoir avec le personnage de Gainsbarre : “C’était quelqu’un d’une grande délicatesse, extrêmement gentleman et merveilleux.”

La sortie de “Joe le taxi”

Au tout début, lorsque la chanson n’était pas encore au sommet de son succès, Vanessa Paradis se souvient avoir participé à quelques des émissions de variété, tandis que ses camarades de classe venaient la voir. Un moment, pour Vanessa, “coincé entre l’adolescence, la vie normale et le début d’un rêve qui commence”. Ce n’était pas simple “d’arriver à savoir qui on est à cet âge-là, mais en plus de le faire devant les yeux du public”, explique la chanteuse.