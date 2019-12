3 questions auxquelles Guillaume Canet en a marre de répondre.

Je ne suis pas contre les questions maladroites. Je trouve que ce sont toujours les réponses qui sont connes.

Est-ce que c'est facile de tourner avec ses potes ? C'est vrai que c'est toujours une question qui me surprend parce que moi je trouve que c'est toujours plus facile de faire des choses avec les gens qu'on aime, qu'on apprécie, qu'avec des gens qu'on n'aime pas.

Pourquoi avoir fait une suite au film "Les petits mouchoirs" ? Je pense que dans la question, il y a quelque chose d'étrange en fait, c'est que si je le fais, c'est qu'il y a un besoin, d'assez évident parce que sinon ça pourrait éventuellement dire que j'ai fait une suite pour faire une suite. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là peut-être que ça touche mon orgueil et ma personnalité, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait les choses en parlant de choses personnelles et avec des choses qui me faisaient vibrer et qui me passionnaient au moment où je les faisais.

Allez-vous faire un troisième ? La première question qu'on me pose souvent depuis 4 semaines où je tourne un peu partout en France, on me demande s'il y aura un troisième. Ça me surprend beaucoup parce que c'est toujours, c'est avant de voir le deuxième déjà que les gens me demandent s'il y aura un troisième donc ça me surprend, ça me fait à la fois plaisir mais il y a le côté compulsif de vouloir voir mais en même temps ça me touche parce que je me dis que les gens se sont attachés suffisamment aux personnages pour avoir envie de les revoir et de repartir en vacances avec eux.