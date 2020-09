4 clichés sur le metal vus par Robert Trujillo, bassiste de Metallica

Quatre clichés sur le métal, avec Robert Trujillo de Metallica

Qui a dit que le métal était ringard ? Robert Trujillo, bassiste du groupe mythique Metallica, prouve le contraire.

Le métal, c’est un truc de vieux

Mon fils est musicien. Il a 15 ans. Bientôt 16. Il joue de la basse, et il joue du métal. Mais il joue et écrit aussi de la musique hip hop. Donc il aime le hip hop, mais il aime aussi le métal !

Il y a des jeunes qui ne le comprennent pas. Il y a des gamins qui disent : « C'est de la musique de vieux. » Ils ne connaissent pas la vraie batterie, les vraies guitares… Presque à chaque fois qu’ils entendent une grande chanson de Black Sabbath ou de Metallica, alors, ils comprennent. Ou du moins, ils le voient. Ils le voient. Une grande partie de ce qu'ils voient, c'est du : « Oh, wow. Ils jouent vraiment de leurs instruments. »

Cela peut effrayer certains jeunes, parce que tu les emmènes à un concert de métal et qu'ils n'ont jamais connu ce genre d'énergie. Il y a 60.000 personnes dans le stade. Tu vois toutes sortes de gens, des vieux, des jeunes, et ce n'est pas une question de politique. Culturellement, c'est mixte.

Le métal, c’est pas de la musique, c’est juste des cris

C'est juste une question de goût. Certains des cris, je ne comprends pas toujours, et d’autres, je les comprends. Cela devient le choix de l'auditeur.

J’ai fait une école de jazz, j'ai étudié le jazz à 19 ans et j'ai aussi grandi avec beaucoup de musique soul, de flamenco. Quand j'étais jeune, j'écoutais tout ça. J'aime la musique pour la musique et je connais beaucoup de musiciens, comme Kirk, notre guitariste, qui a grandi à San Francisco en écoutant beaucoup de musique soul et funky, donc tout dépend de la personne.

Tu ne peux pas te contenter de dire : « Oh, ces gars jouent du métal, donc ils n'écoutent que cette musique. »

Les métalleux sont des satanistes

Dans certains groupes de métal, les paroles peuvent parler de sorcellerie, de Satan et de choses comme ça. C'est intéressant parce que Black Sabbath – beaucoup de gens pensaient que c’était le groupe satanique ultime – ont des paroles qui peuvent faire croire qu'ils font des cérémonies. Mais ce n'est pas le cas. Ça parle des maux de la guerre.

On doit imaginer ces paroles comme un film. C'est donc cinématographique. Puis on écoute la musique et on regarde la pochette de l'album, et on se fait un peu peur. Ce n'est pas très différent d'aller voir un film d'horreur. Certaines personnes le perçoivent de la mauvaise façon. Je suis sûr qu'il y a des groupes, mais pas beaucoup, qui célèbrent Satan de manière positive.

Le métal, c’est déprimant

Les fans de métal sont des gens très positifs. Aujourd'hui, ils font du yoga. Ils sont vegans. Pour moi, la musique métal a toujours été une libération. Je pense que c'est thérapeutique. Tu écoutes une bonne chanson de métal et ça peut te faire beaucoup de bien. Ça te rend heureux. Ça peut être inspirant. J'ai parlé à des gens comme des coachs, ils font du sport et ils te disent : « J'écoute Metallica, mec. Je m'entraîne sur Metallica. »

Les foules de métal sont incroyables. L'énergie est incroyable. C'est presque tribal. Des guerriers. Et c'est le sentiment que tu peux ressentir avec le métal, à un concert de heavy metal. Je conseille donc aux gens qui n'ont jamais vécu un grand concert de metal d’aller voir ! Je pense qu'ils seront impressionnés.