4 jours avec Tsew The Kid à Madagascar

"Un jour ma mère me dit 'Tsew, je sais que tu sèches les cours pour faire de la musique. Mais je vais prier pour toi, je sais que tu as quelque chose à faire dans la musique, fonce.'" À l'âge de 5 ans, il a quitté Madagascar, l'île qui l'a vu grandir et qui l'a connecté avec la musique. Aujourd'hui, il a 26 ans et déjà une belle carrière de rappeur. On a passé 4 jours avec Tsew The Kid à Madagascar.