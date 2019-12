4 moments qui ont changé la vie de Fabrice Luchini

"On n'avait qu'une ambition à notre époque : fumer du shit, aller à Katmandou et finir en Iran. On ne rêvait pas de faire de carrière." Son embauche en tant que coiffeur, la découverte de sa vocation… Fabrice Luchini raconte les moments qui ont changé sa vie.