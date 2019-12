4 questions auxquelles Alison Wheeler en a marre de répondre

5 questions auxquelles Alison Wheeler en a marre de répondre

Ça fait quoi d'être la seule fille rousse à la TV ?

Une vraie question qui agace l’humoriste. “Non, il y a… Il y a Franck De Lapersonne aussi” rétorque-t-elle, avant de faire mine de se rattraper : “*Merde… J’ai dis ça… *“

Une question “insupportable” qui lui a beaucoup été demandée. En particulier chez l’esthéticienne. “J'aimerais juste qu'on en finisse là, parce que ça fait très mal”, aimerait répondre Alison Wheeler.

Vous êtes pas trop vulgaire pour la TV ?

Alison Wheeler ne se trouve pas du tout vulgaire. “Des fois, il n'y a que le mot "merde" qui correspond”, explique l’humoriste. Selon elle, si cette image la colle aujourd’hui, c’est parce que c’est une femme : “Je vois plein d'hommes s'approprier ce genre d'images, d'expressions et… c'est pas tellement transgressif. Je pense juste que dans la bouche d'une femme, ça gêne un peu plus.” En effet, Alison Wheeler dit ne pas vouloir minimiser ses propos. Quand elle raconte quelque chose qui la dérange ou lorsqu’elle se confie sur certains aspects de sa vie, “les gens vont croire que c'est trash alors que ça fait partie de ma vie et celle de, vraiment, une grande partie de l’humanité”, relativise-t-elle.

Pas trop dur de se détacher du rôle de "Miss météo" ?

“C'est plus dur de se détacher d'un radiateur, par exemple” charrie-t-elle. En un an, Alison Wheeler raconte avoir beaucoup appris. Puis elle s’est dit : "Tiens, maintenant, tu vas chercher qui tu es. Sans l'aide de personne, tu vas tester des trucs." Donc, à partir de ce moment elle a testé ce qui l’attirait : “J’ai travaillé avec des gens différents, c'était passionnant aussi d'oublier complètement l'image, justement de dégager tout ce qui est superficiel et travailler que ton texte et ta voix."

Être jolie et marrante, c'est compatible ?

“Le droit d'être jolie et marrante, c'est une question qui revient beaucoup”, confie Alison Wheeler : “Ça réduit un peu les femmes à devoir être jolies quoiqu'il arrive.” Pour elle, c’est comme si il fallait choisir entre être jolie ou être drôle. Mais Alison Wheeler en est certaine, beaucoup de femmes sont drôles. C'est juste que les femmes ont grandi avec des époques l'arme de séduction, ce n’était pas l'humour, mais le physique. “C'est une question qui est très embarrassante. Et pas très, très moderne. Donc, il serait peut-être temps d'arrêter de la poser”, conclue l’humoriste.