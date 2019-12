4 questions auxquelles Eddy de Pretto en a marre de répondre

« Je n'aime pas cette idée de catégoriser, on n'est pas qu'une chose, on n'est pas qu'une sexualité, on n'est pas qu'un genre musical. » L'étiquette « artiste engagé », son âge, la vie en banlieue… Eddy de Pretto en a marre de répondre à certaines questions. Les voici.

1. Quel âge as-tu ? C’est « la question qu'on m'a le plus posée, je pense » lance Eddy de Pretto. Et le chanteur n’aime pas vraiment donner son âge dans les médias parce qu’ « il y a un système d’identification » estime Eddy de Pretto.

Finalement, ça a fini par l’amuser et Eddy de Pretto a pris l’habitude de mentir sur son âge lorsqu’on lui pose la question : « Ce n'est pas quelque chose qui nous définit forcément, qui nous identifie et je voulais justement un maximum de flou là-dessus pour pouvoir justement raconter même plus tard, à 40 ans ou à 50 ans que j'ai toujours 20 ans et avec un recul nécessaire pour toujours pouvoir écrire des chansons dans l'âge que je souhaite ».

2. C’était comment de vivre en banlieue ? « Il y a un peu ce mythe, ce fantasme, même un peu, de la banlieue méchante, tendue » estime Eddy de Pretto. Pour lui, la banlieue de Créteil dans laquelle il a grandi est « un paradoxe » : « Elle m'a énormément appris, elle m'a énormément restreint, elle m'a énormément enfermé dans ce que je devais être, comment je devais être, comment on m’attendait » raconte Eddy de Pretto. Mais « plus tu pars et plus elle te manque parce que c'est ton éducation, c'est là où tu as grandi » lance Eddy de Pretto.

Ce qui était compliqué pour Eddy de Pretto, c’est qu’il y avait, à Créteil, beaucoup « de figures mâles qui étaient sans cesse dans le dominant, dans la représentation de la virilité et qui, à chaque fois, prônaient une sorte de vaillance comme ça ». Une thématique que l’on retrouve d’ailleurs dans les textes d’Eddy de Pretto, dans la chanson « Kid » notamment.

3. Est-ce que tu es un artiste engagé ? « Je pense que c'est prétentieux de pouvoir dire : “Je suis le représentant LGBT” et je n'aime pas trop cette image-là » déclare Eddy de Pretto. Pour le chanteur, être militant de manière frontale ne fait pas partie de son tempérament : « Je n'ai jamais eu cette force-là, je n'ai jamais senti cette fierté de communauté » avoue Eddy de Pretto. Eddy de Pretto préfère « dire les choses de manière un peu plus, à mon sens, subtile. Par les mots, par l'art, par la musique ».

4. Comment définissez-vous votre style musical ? « C'est une histoire de définition et aussi de subjectivité dans le sens où certains médias, certaines presses me catégorisaient dans le côté rap, d'autres la variété, d'autres la chanson. J'ai même entendu "slam", "conteur d'histoires", "chanteur lyrique" » énumère Eddy de Pretto.

Mais le chanteur n’aime pas se mettre dans une case ou se coller une étiquette : « Tout ce qui peut me figer donc l'âge comme le style ou les choses qui représentent quelque chose, je voulais justement les prendre à contre-pied et aller ailleurs. Parce que je n'aime pas cette idée de catégoriser, qu'on n'est pas qu'une chose, on n'est pas qu'une sexualité, on n'est pas qu'un genre musical et justement, pour pouvoir aller un peu n'importe où » conclut Eddy de Pretto.