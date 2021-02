5 conseils pour faire un film sans argent ni piston

Réaliser un film quand on n’a pas d’argent et qu’on ne connaît personne dans le milieu, c’est possible. Maïmouna Doucouré l’a fait. Voici ses conseils. Brut est partenaire du Nikon Film Festival. Pour en savoir plus et participer jusqu'au 17 février : www.festivalnikon.fr