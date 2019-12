5 moments qui ont changé la vie de Clara Luciani

Fille d’un employé de banque et d’une aide-soignante, Clara Luciani, elle, se passionne pour la musique dès son plus jeune âge. À 19 ans, elle quitte ses études pour tenter sa chance en tant que musicienne, à Paris. Elle réussit. Clara Luciani raconte à Brut les 5 moments qui ont changé sa vie.

Sa première scène

A 19 ans, chanter sur scène lui semblait être un “rêve irréalisable”. Pourtant, Clara Luciani intègre rapidement le groupe “La Femme”, avec lequel elle monte pour la première fois sur scène, en Angleterre. Son premier concert a été une véritable révélation pour la chanteuse. “C’est là que j’ai su que c’était ce que je voulais faire”, confie Clara Luciani.

Son premier concert à l’Olympia

À chaque première partie qu’elle faisait dans cette salle de concert, Clara Luciani confie avoir rêvé de voir son nom, affiché en grandes lettres rouges sur l’Olympia. C’est ce qui est arrivé en avril 2019. La chanteuse raconte avoir été particulièrement touchée car c’est sa petite soeur qui faisait sa première partie. Ainsi, leurs deux noms étaient sur l’affiche de la salle mythique : un moment marquant pour toute la famille.

Sa Victoire de la Musique

Persuadée que le groupe “Thérapie Taxi” allait gagner, Clara Luciani se souvient d’avoir été très émue en recevant le trophée. “Être approuvée par le milieu professionnel m’a aidé à me sentir plus légitime sur scène”, explique Clara Luciani. Victime d’harcèlement scolaire lorsqu’elle était enfant, pour la chanteuse, ce prix symbolise une revanche sur la vie et lui a permis de reprendre confiance en elle.

Son disque d’or

“C’est beau de réaliser (…) qu’il y a vraiment des gens qui écoutent notre musique et qui se reconnaissent”, dit Clara Luciani. La chanteuse confie avoir pensé à l’homme qui lui avait brisé le coeur en écrivant son album “Sainte-Victoire”, mais c’est aussi cette histoire d’amour qui lui a inspiré ses chansons, celles qui ont permis à Clara Luciani d’obtenir le fameux disque d’or.