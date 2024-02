Il a été surpris de devenir un sex-symbol dès la première saison de The Bear





Devenir un sex-symbol avec la série The Bear, cela a été une très grande surprise pour l’acteur américain Jeremy Allen White. Il explique : “Je ne m'attendais pas à ça. C'est tellement bizarre. Ce n'est vraiment pas quelque chose dont on parle, les relations entre les personnages. Ce n'est pas dont les auteurs parlent. Donc oui, ça a vraiment été une grande surprise. Ceci étant dit, je trouve que les chefs sont sexy. Je trouve qu'être bon dans ce que vous faites est sexy”.

Il a créé les tatouages de Carmen Berzatto et ils ont tous une histoire





Si Jeremy Allen White a des tatouages, il n'en a pas autant que son personnage Carmen Berzatto de la série The Bear. Alors, il a travaillé avec son ami tatoueur Benny Shields pour créer les motifs encrés dans la peau de Carmen Berzatto dit Carmy. Et ils ont tous une signification. Par exemple, le "773" sur son biceps indicatif téléphonique fait référence à un indicatif téléphonique de Chicago.

Il a fait de la danse quand il était enfant





L’acteur américain Jeremy Allen White a étudié la danse, le ballet et les claquettes quand il était enfant. Il raconte : “J'aimais beaucoup danser quand j'étais enfant. J'ai même étudié la danse. J'avais beaucoup d'énergie. J'aimais obliger mes parents à s'asseoir et à me regarder bouger dans tous les sens”.

Il a failli jouer un super-héros… mais il a raté le casting de peu





Dans un entretien au magazine GQ, il raconte avoir été approché par un gros studio pour jouer dans un film "du genre de Marvel”. Sceptique, il leur a demandé: "Pourquoi est-ce que je devrais tourner dans votre film ?" Cela n'a pas plu aux dirigeants face à lui. Et il est passé à autre chose.





Il a joué le même personnage pendant 11 ans





En effet, il a joué pendant onze ans dans la série Shameless. Et il a eu peur de ne savoir faire que ça. À peine sorti du lycée, Jeremy Allen White est casté pour incarner Phillip Gallagher dans Shameless, une série qui va durer 11 ans. Et parfois, il ne l'a pas bien vécu, comme il le raconte au magazine GQ en 2022 : “Il y a une période où j'ai juste arrêté de me sentir comme un acteur et j'ai commencé à avoir l'impression que j'étais juste sur Terre pour faire ça… Ça a été dur à vivre psychologiquement."

Il a pris des cours de cuisine pour interpréter Carmen Berzatto dans The Bear





“Pendant presque un an, j'ai travaillé avec différents chefs dans différents restaurants, j'ai pris des cours dans une école. Et c'était vraiment excitant d'apprendre à connaître un personnage en étudiant les techniques qu'il a lui-même étudiées. Je n'avais jamais travaillé aussi dur sur les compétences d'un personnage avant ça” a expliqué l’acteur originaire des Etats-Unis.

Il va jouer un catcheur face à Zac Efron





Le prochain projet au cinéma de Jeremy Allen White, c'est Iron Claw, le biopic du catcheur Kevin Von Erich. C'est Zac Efron qui incarne le rôle-titre. Et Jeremy Allen White incarnera son frère, Kerry.