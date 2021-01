7 petits tips pour ceux qui ont envie d'écrire

7 conseils pour faire de son premier livre un succès

Chloé Delaume est l’autrice d’une trentaine de livres, dont le “Le coeur synthétique", qui a remporté le prix Médicis en 2020. Pour Brut, elle livre 7 conseils pour réussir son premier livre.

1. Organiser son temps d’écriture

L’autrice conseille d’avoir des plages horaires dédiées. Il faut avoir du temps devant soi, en général deux heures sont nécessaires pour pouvoir se plonger dans une session de travail.

Dans le cas d’une autofiction, Chloé Delaume indique : “Vous ne structurez pas. Vous crachez tous les fragments de souvenirs, toutes les réminiscences, tout ce qui peut venir. Et le premier jet doit être comme ça. Et après on organise.” Si c’est un roman, l’idéal est “de coucher sur papier le synopsis, le résumé de l’histoire et ensuite de faire le plan”, selon l’écrivaine.

3. Rédiger un plan efficace

Chloé Delaume explique qu’il faut pouvoir arriver à visualiser l’objet final avec le plan. La mise en place d'un déroulé cohérent est nécéssaire.

4. Connaître la fin avant de se lancer

L’autrice conseille fortement de connaître la fin avant de se lancer, afin de pouvoir construire un déroulement rempli d’indices subtilement déposés, qui amènent à cette fin.

5. Écrire des fiches personnages

La fiche personnage comporte la biographie du personnage. Elle peut contenir son histoire de famille, sa situation professionnelle, mais aussi, si on le souhaite, les goûts musicaux ou culinaires du personnage. “Tout ne se retrouvera pas dans le livre. La biographie, entre autres, l’enfance des personnages secondaires… mais, c’est ancré”, précise Chloé Delaume.

6. Lire son texte à voix haute

"Avoir du style, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une voix reconnaissable”, affirme l’autrice. La technique de la lecture à voix haute peut s’avérer utile afin de se rendre compte de sa propre écriture.

7. Cibler les maisons d’édition

Il faut se concentrer sur les maison d’édition que l’on apprécie en tant que lecteur, et celles dont le catalogue correspond à l’objet que l’on souhaite vendre. Chloé Delaume précise qu’il faut s’armer de patience : “Environ trois à cinq mois d’attente pour une retour."