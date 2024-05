À Cannes, Louise Courvoisier ramène son village du Jura avec elle

C'est un film de village (littéralement) qui débarque à #Cannes2024. À 28 ans, Louise Courvoisier présente son premier long-métrage, “Vingt Dieux”. Un film qu'elle a tourné dans son village du Jura, avec des comédiens non professionnels (parfois des voisins) pour dresser le portrait le plus juste de sa région. Brut était sur les lieux du tournage pour rencontrer celles et ceux qui ont fait ce film.