À la BnF, dans la plus grande collection de jeux vidéo de France

Avec 17 000 jeux, c'est la plus grande collection de jeux vidéo de France. Visite guidée dans les sous-sols de la BnF - Bibliothèque nationale de France.

À la BnF - Bibliothèque nationale de France, il n’y a pas que les livres, journaux ou magazines qui sont conservés. Dans d’innombrables dossiers, on trouve environ 17 000 jeux vidéo, tous en parfait état et collectés depuis un peu plus de 25 ans. Tous types de consoles sont représentés, des anciens ordinateurs comme l’Apple II, jusqu'aux consoles actuelles telles que la PS4 ou la Xbox One.

En France, pour chaque livre, disque, journal ou jeu vidéo sorti, un exemplaire doit être transmis à la BnF, la Bibliothèque nationale de France. C'est le dépôt légal. « C'est une mission importante parce qu'on considère le jeu vidéo comme un patrimoine comme un autre » explique Nicolas Lopez, chargé de collection multimédia à la BnF. Les jeux vidéo représente d’ailleurs la plus grosse industrie culturelle en France. « Il n'y a aucune raison que le jeu vidéo ne soit pas conservé au même titre que le reste » estime Nicolas Lopez, chargé de collection multimédia à la BnF.

Mais tout le monde ne peut pas venir consulter les collections de jeux vidéo de la BnF. Il faut être chercheur, journaliste ou étudiant… Bref, pouvoir témoigner d'une recherche, pour consulter ces documents. « C'est pas pour être restrictif ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a cet enjeu de conservation » assure Nicolas Lopez, chargé de collection multimédia à la BnF. Le problème, c’est que la majorité des jeux indépendants sont dématérialisés. L’un des grands enjeux actuels est donc de savoir comment conserver ces jeux vidéo.

La BnF a pour politique de toujours conserver toutes les formes d'édition d'un même titre. Donc à chaque fois qu'un grand classique est réédité, la BnF le collecte. Et c’est pareil pour les jeux vidéo : si un jeu sort à la fois sur Xbox et sur Playstation, la Bibliothèque nationale de France conservera un exemplaire de chaque édition. « Il faut pouvoir témoigner de tout ce qui est sorti. Il peut y avoir plus tard des recherches qui sont faites sur la comparaison entre deux mêmes jeux sortis sur divers supports, diverses consoles donc c'est pour ça qu'on les conserve » explique Nicolas Lopez, chargé de collection multimédia à la BnF.

Comme plusieurs bibliothèques et médiathèques en France, la BnF dispose d'un espace où le public peut venir jouer aux jeux vidéo.