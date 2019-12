À la première finale de la Coupe du monde de Fortnite

Brut a suivi la première finale de la Coupe du monde de Fortnite

18 000 fans, 100 joueurs et 3 millions de dollars de prix pour le gagnant… Brut a suivi à New York la première finale de la Coupe du monde de Fortnite.

La première finale de la Coupe du monde de Fortnite a eu lieu à New York en juillet 2019. Elle a rassemblé 18 000 fans, venus voir s'affronter 100 joueurs. C'est l'Américain de 16 ans, Kyle "Bugha" Giersdorf qui a remporté le premier prix solo d'une valeur de 3 millions de dollars, la récompense individuelle la plus élevée de toute l'histoire de l'e-sport.

Le joueur français Skite joue aux jeux vidéo depuis l'âge de 5 ans. Il a décidé de prendre le jeu au sérieux et d'en faire son métier en 2018 : « J'espère pouvoir en vivre sans travailler dans un autre domaine » a déclaré le joueur français Skite. Skite est arrivé 7ème en mode solo et 10ème en duo, malgré une tendinite. Il a remporté au total environ 670 000 euros. « C'est très important d'être en confiance pendant la partie. Si tu n'es pas confiant, tu auras peur de tout le monde » explique Skite.

Fortnite : un jeu créatif et qui sait se renouveler

« J'ai commencé à jouer à Fortnite à la saison 2 et j'adore ce jeu. Je joue tous les jours, je suis vraiment fan » lance un jeune garçon venu assister à la Coupe du monde de Fortnite, qui s’est tenue à New York en juillet 2019. Ce qu’un jeune fan aime dans Fortnite, c’est « la liberté et la créativité du jeu ». « Simplement le fait d'être dans le stade et voir les joueurs se donner à fond. J'adore regarder ces gens jouer. Je crois que ça me rend… Les gens peuvent partager beaucoup plus de choses en commun que Fortnite et ils ont aussi beaucoup de choses en commun dans Fortnite. C'est ce qui me plaît, je pense » ajoute-t-il.

Depuis sa sortie en 2017, Fortnite est devenu un phénomène culturel mondial avec plus de 250 millions de joueurs dans le monde. Le Français Kouto s'est mis à Fortnite quelques mois seulement avant la compétition. Son équipe est arrivée deuxième du mode créatif. Le joueur de 23 ans a gagné près de 80 000 euros. « Tous les mois il y a des mises à jour, qui ajoutent des objets, qui changent des villes et c'est le jeu qui a le plus de changements et où il y a le plus de joueurs. Du coup, tu peux venir jouer quatre mois après et t'as l'impression de ne pas jouer au même jeu et c'est ça qui fait que le jeu vit et va continuer de vivre, c'est qu'ils diversifient beaucoup les choses » estime Kouto.