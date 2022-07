À voir sur BrutX : L’entretien Booba Panthéon

L’entretien Booba Panthéon en intégralité, uniquement sur BrutX

*Sa carrière, le rap, le racisme… Sur Brut, Booba avait beaucoup de choses à dire. Sur BrutX, il dit tout.

La France, sa langue : ce qu’en pense Booba l’expatrié

À 44 ans, Booba vit à Miami. Il explique sa décision de s’expatrier.Quand on l’interroge sur son rapport à la langue française, Booba évoque sans hésiter sa richesse et sa beauté. Le français a toujours été pour lui cet outil de travail qu’il a su manier à sa manière. En inventant des expressions telles que “OKLM” ou encore “Validé”, Booba estime qu’il a enrichi la langue française et s’en félicite : “C'est une fierté que ce soit repris, sinon c'est la lose.”

Son bannissement d’Instagram et l’annonce de son prochain album

Le 19 décembre 2020, le compte Instagram du rappeur est définitivement supprimé. Le rappeur confie néanmoins que sa notoriété sur Instagram est loin d’être sa priorité : “Moi, mon truc c'est la musique”, précise-t-il. “Ultra”, c’est le titre qu’a choisi Booba pour son dernier album. Il sortira ce vendredi 5 mars.

”Si j'avais pas chanté, je serais mort depuis longtemps, musicalement.”

Même si Booba estime que la mélodie “casse la barrière de la langue”, la chanson reste importante dans l'œuvre du rappeur français : ”Si j'avais pas chanté, je serais mort depuis longtemps, musicalement”, confie-t-il. Peu présent en France, le R’N’B a été pour lui un terrain intéressant à explorer et à faire connaître. Il explique : “J'avais les mélodies et vu qu'en R'n'B, la France est éclatée, que y a personne, ça m'a permis de faire mes refrains tout seul.”

“J’ai toujours eu un manque à combler, je dois tout à une femme”.

Dans "Ma couleur" sorti en 2010, le chanteur évoque une femme, sa mère. Celle qui l’a élevé seule lui inspire aujourd’hui courage et fierté : “J’ai toujours eu un manque à combler, je dois tout à une femme.” Quand elle les écoute, les chansons de son fils la touchent profondément, jusqu'à la faire pleurer.