Acteurs dans SKAM, ils racontent comment la série a changé leur vie

"Je reçois des messages tous les jours me disant : 'J'ai fait mon coming out grâce à toi.'" Acteurs dans SKAM la série, Maxence Danet-Fauvel et Coline Preher racontent comment le succès de la série a changé leur vie, mais aussi celle de certains de leurs fans… Brut les a rencontrés à l'occasion du Festival SERIES MANIA.