Amber Heard vs Johnny Depp : des témoignages contradictoires

“Les insultes de Mlle Heard fusaient” vs “Il me traite de profiteuse”

“Il m’a donné un coup de pied. Dans le dos” a déclaré l’actrice Amber Heard. De son côté, l’acteur américain Johnny Depp a affirmé : “Je n’ai jamais frappé Mlle Heard. Je n’ai jamais frappé une femme de ma vie.”

Amber Heard et Johnny Depp s’accusent l’un l’autre de violences conjugales.

Mais les témoignages des deux ex ne concordent pas.

“Il s'assoit en face de moi et, comme je ne lui réponds pas, je regarde par la fenêtre, il me gifle”. C’est ce que raconte l’actrice.

De son côté, l’acteur a également fait état de comportements violents de la part d’Amber Heard.

“Le seul moyen que j’avais pour qu’elle me laisse tranquille, c’était de m’en aller. Et si elle ne me laissait pas m’en aller, parfois, j’allais juste m’enfermer dans la salle de bains ou n’importe où hors de sa portée” se souvient Johnny Depp.