Amir raconte son parcours de transition, de mannequin “féminin” à “masculin”

Amir est né assigné fille. Après avoir travaillé en tant que mannequin pendant 5 ans, il a entamé un parcours de transition. Aujourd’hui enfin lui-même, il souhaite reprendre sa carrière en tant qu’homme, et réussir dans ce milieu.

“Je savais qu’à terme, je voulais transitionner”

Petit, alors qu’il part en colo pendant l’été, il dit à tout le monde que son prénom est Maxime. Pendant une semaine, on le considère et le perçoit comme un petit garçon, une expérience extrêmement frappante.

Mais à la maison, c’est encore “Marie”, “le garçon manqué”, à qui on demande, au début de l’adolescence, d’être plus féminine, de se conformer à ce qui est attendu. Il décide de mettre de l’argent de côté, et se prépare à entamer une transition une fois devenu adulte. À 16 ans, il se fait repérer et entame une carrière dans le mannequinat, alors encore sous une identité “féminine”, avant sa transition. C’est après un défilé en particulier qu’Amir décide de sauter le pas, et d’entamer une transition.

Recommencer une nouvelle carrière, enfin lui-même

Pour Amir, cette transition et le fait de se faire opérer va lui permettre d’être plus à l’aise, car il va se montrer pour ce qu’il est. Il considère qu’il y a en ce moment un terrain favorable, une ouverture dans le milieu de la mode pour les personnes transgenres. “Quand j’ai commencé le mannequinat aussi, c’était la période où c’était la mode d’être une meuf metisse avec les cheveux courts.” Aujourd’hui, concernant les mannequins transgenres, Amir assure que ceux qui font la mode “commencent à en parler”.

Retrouvez le documentaire "Trans", disponible sur Prime Video depuis le 29 janvier.