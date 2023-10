“Ce matin-là, pratiquement tout a merdé, on peut le dire. L’électricité du centre commercial a été arrêtée. Donc il y avait 300 figurants dans le noir. Les premiers moments ont été un peu chaotiques en termes de tournage” se souvient Éric Toledano lors du tournage de la scène d’ouverture du film, “Une année difficile”, co-réalisé avec Olivier Nakache. Avec cette première scène, le souhait des réalisateurs était de faire “presque” rentrer le public “par effraction dans la vie des personnages. Donc l’idée, c’était de décrire tout un tas de gens sans avoir aucune idée d’où ils se rendent et pourquoi ils y vont. On comprend que chacun a l’air tendu. On sent qu’il se trame quelque chose et cette tension est agrémentée de musique” commente Éric Toledano.

C'est quoi une bonne comédie ? par Éric Toledano et Olivier Nakache





“On a fait presque sept ou huit mois de montage”





“C'est vraiment le début du tournage, les premiers jours du tournage où on a tourné cette scène entre Pio Marmaï et Noémie Merlant. C'est vraiment les premières secondes du tournage. Et ça aussi, ça nous plaît. C'est difficile de garder l'ordre chronologique quand on tourne, et quand on peut le faire, c'est ça qui est superbe, c'est qu'il n'y a pas d'antériorité d'amitié ni de tournage, il n'y a rien. On rentre directement dans le vif” décrit Olivier Nakache. Les réalisateurs ont aussi fait le choix de se munir de caméras embarquées “pour être au plus proche des personnages et ressentir ce qu’ils ressentent quand on est dans une foule, quand il y a une tension. On sent que ça peut péter en un quart de seconde, qu’il y a de la violence contenue mais c’est très agressif” ajoute le réalisateur.

La comédie selon Catherine Deneuve





Les deux réalisateurs travaillent avec leur monteur “Dorian, avec qui on a tout fait depuis le début”. La journée même de tournage, ils lui envoient les rushs “pour que, déjà, lui, il y a son regard extérieur qui analyse déjà si, par hasard, il manquait quelque chose. Vu qu'on est dans le même décor et qu'on n'y retournera pas, vu que c'est très compliqué, il faut qu'à la fin du tournage, avec lui, on ait une discussion pour qu'il nous dise: c’est bon les gars, on a ce qu'il faut” explique Olivier Nakache. Le monteur fait une première proposition puis les réalisateurs revoient tout ce qu’ils ont tourné. “C'est ça qui est très long. C'est pour ça qu'on a fait presque sept ou huit mois de montage, puisqu'on est obligés de tout revoir et de tout reprendre. On fait des groupes de montage de scènes, on sélectionne des plans et on dit : "Voilà, on voudrait ce plan dans le film, on voudrait ce plan.” Et après, lui, c'est lui qui a la fibre et le rythme, qui essaie de mettre les plans qu'on aime bien, pour qu'ils coexistent bien avec les autres” déclare Éric Toledano.

Pio Marmaï se prête au jeu du vrai ou faux





Sorti dans les salles de cinéma le 18 octobre 2023, le film "Une année difficile" réunit notamment Jonathan Cohen, Noémie Merlant, Mathieu Amalric et Pio Marmaï. Avec ce nouveau film, les réalisateurs de "Intouchables" (2011), "Nos jours heureux" (2006), "Samba" (2014) ou encore "Hors normes" (2019) mettent en scène deux mondes : celui des militants écologistes et les réfractaires.