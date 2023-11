Anthony a 35 ans. Il est YouTubeur et streamer. Son pseudo sur internet, c’est Sans Les Mains. “Pour clarifier, je suis tétrapléthique depuis 15 ans suite à un accident de motocross. Ça veut dire que je ne bouge pas et je ne sens pas mes mains”. Avant l’accident, il jouait à “Mario, Sonic, GoldenEye sur Nintendo 64. Après j'ai découvert les plaisirs du FPS sur Call of Duty sur Xbox. J'ai eu mon accident. Pendant 12 ans, je n'ai pas rejoué. Je me suis remis à jouer sur tablette. Je me suis vite senti limité. J'ai demandé à ma femme de chercher différentes solutions parce que pour moi, il n'existait vraiment rien qui permette de jouer correctement”.

Comment les jeux vidéo ont aidé Anthony, tétraplégique, à se dépasser





“Il y a des games où je me suis retrouvé tout seul face contre 4 joueurs”





Grâce à un contrôleur qu’il a créé lui-même, il peut contrôler les mouvements de la caméra et des personnages. “A la bouche, je fais 10 fonctions. Les mouvements de la caméra, la visée, j'inspire au milieu et je dois ré-inspirer pour l'enlever car je suis en mode appuyé. Quand je souffle au milieu, c'est pour sauter. Quand j'inspire à gauche, c'est pour la bonne vieille patate de forain” décrit Anthony, aka “Sans Les Mains”. “En fait, il y a trois pipettes. Cette pipette ici, tu vois, ça permet de changer la programmation. Je peux l'utiliser en souris. C'est ce que je fais pour faire mes montages vidéo et tout ça. Ou en manette. Et après, tu peux mettre plein de programmation dedans. C'est un tableau Excel. Il y a souffle fort et souffle normal. Du coup, il y a une amplitude de réglage incroyable. Tout le setup non-bios, c'est tout fait maison. Il y a des games où je me suis retrouvé tout seul face contre 4 joueurs”.

Avec la joueuse pro Kayane à la Paris Games Week





“Ce qui me fait peur, c'est qu'on rend les jeux trop accessibles. Sur Fortnite, ils ont fait une fonction qui est bien pour les malentendants, des cercles qui permettent de voir où il y a du bruit, de trouver les ennemis. Tous les Vallées les utilisent. J'ai réfléchi à ça. Ce qui serait incroyable, c'est qu'il y ait une espèce de fédération française de gaming qui se fasse, que tous les gamers handicapés qui veulent jouer aux jeux vidéo qui ont des paramètres un peu particuliers, s'inscrivent là, qu'après tous les fabricants de jeux soient en lien, et que le compte numéro 1, 2, 3, 4, 5 de M. Pédron qui joue handicapé aient accès aux paramètres. Et ça, ça serait monstrueux, il n'y aurait pas d'abus. Parce que moi, je préfère perdre que de jouer à un jeu où j'ai trop d'aide, parce que ce n'est pas marrant. Il y a plus de satisfaction. Moi, je préfère perdre” explique Anthony.

