Aretha Franklin parlait de sa chanson "Respect"

Ce que déclarait Aretha Franklin sur sa chanson « Respect »

Pour Aretha Franklin, le respect, ce n'était pas qu'une chanson. La chanteuse américaine est décédée il y a un an. Elle avait 76 ans.

Pour Aretha Franklin, sa chanson « Respect » est « l'hymne d'une femme, un cri de bataille, un mantra ». Mais pour la chanteuse américaine, le respect est universel : « Tout le monde veut le respect, tout le monde a besoin de respect. Les plus jeunes comme les plus âgés, les hommes, les femmes, nous voulons tous le respect et nous voulons tous être valorisés ». « Pour moi, ça signifie plus ou moins la même chose aujourd'hui qu'à l’époque » concluait Aretha Franklin, interviewée en 2008 sur le symbole de sa chanson « Respect », sortie en 1967.