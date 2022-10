Au Bonheur des Dames, une pièce de théâtre immersive

À sa création, en 1852, Le Bon Marché Rive Gauche hébergeait des orchestres et des salons de peintures pour divertir les visiteurs. 170 ans plus tard, la tradition perdure avec une pièce de théâtre immersif, jouée au beau milieu du Grand Magasin. On en parle avec Augustin Trapenard.