Au festival Coachella avec Justice

"On est pas perfectionniste mais par contre on ne s’arrête pas tant qu’on est pas content du résultat." Une préparation de 6 mois pour un show d’une heure pour l’un des plus grands festivals du monde. À l’occasion de Coachella, on a suivi le groupe Justice et ses équipes pour qu’ils nous racontent leur live et leur nouvel album "Hyperdrama" disponible le 26 avril et qu'ils ont mis 3 ans et demi à concevoir.