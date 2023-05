Interview exclusive : Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone

Quel est le prochain film de Martin Scorsese ?

Le 18 octobre 2023 sortira le film Killers of the Flower Moon, le dernier long métrage de Martin Scorsese, présenté à Cannes en hors compétition samedi 20 mai 2023. Adapté du livre du journaliste David Grann du même nom, le film retrace l'assassinat des Indiens Osage pendant les années 1920, après la découverte du pétrole sur leurs terres. Pour ce film, Martin Scorsese a souhaité réunir Leonardo Dicaprio, Robert de Niro, Lily Gladstone en autres dans ce long métrage, la 6ème fois pour Leonardo Dicaprio.

Pour les besoins du tournage, l’équipe s’est rendue à Oklahoma. “On s'est rendu compte, génération après génération, que les familles sont toujours affectées par cette tragédie, encore aujourd'hui. Le vol de leurs terres, leurs ancêtres disparus, c'était une grande tragédie américaine, qu'il fallait raconter en disant la vérité”, explique Leonardo DiCaprio.





Censurer la vérité

À travers ce film, Martin Scorsese et son équipe souhaitaient mettre en lumière cette triste tragédie du peuple Osage, dans l'Oklahoma. “Je pense qu'il faut regarder les choses en face dans l'Oklahoma et parler de ce qu'il s'est passé. Toutes les générations doivent connaître ces histoires, il faut les raconter, sans aucune censure. C'est étonnant qu'à l'heure actuelle, après ce qu'on a vécu aux Etats-Unis ces dernières années, on censure encore la vérité comme ça”, raconte Leonardo DiCaprio.

Pour l’actrice Lily Gladstone, qui vient d’une famille amérindienne, son peuple n’a jamais été représenté à l’acran de cette manière. “Martin nous a intégrés à l'âge d'or du cinéma avant qu'il ne soit trop tard, dans un rôle très central. Pas comme des personnages secondaires, ni comme des méchants, dans aucun des rôles qu'on a l'habitude de voir. Il démonte les clichés et nous humanise d'une façon que je n'ai encore jamais vue. Le public a le droit de tomber amoureux de Mollie. C'est du jamais-vu”.

La standing ovation à la fin de la projection du film ce samedi est, pour elle, “la reconnaissance de tout ce que subit cette communauté. Martin l'a dit et d'autres personnes l'ont repris: Mollie est la conscience du film. C'est ça que les gens applaudissent”. Pour Leonardo DiCaprio, “Dès que Lily est arrivée là-bas, elle est devenue Mollie. Elle a écouté toutes les histoires. C'est pour ça que le public a été si réceptif à sa performance, parce que c'était presque une démarche spirituelle pour elle. Elle a assimilé ces récits et elle est devenue cette femme. Elle est le cœur et l'âme de ce film”.

“Martin comprend profondément le cinéma”

Pour Lily Gladstone, Martin Scorsese est un réalisateur unique, qui comprend profondément le cinéma car “il observe les choses, comprend profondément l'humanité et passe du temps avec les gens”. Pour Leonardo Dicaprio, jouer sous la direction du réalisateur, avec Robert De Niro est comme être avec une famille cinématographique. “Comme je l'ai dit, 30 ans se sont écoulés depuis Blessures secrètes, mon tout premier film. Et monsieur De Niro a dit quelque chose à Martin à ce moment-là et j'ai eu la chance de tourner un certain nombre de films avec lui. Et maintenant, 30 ans plus tard, je suis à l'écran à leurs côtés à tous les deux, à être le témoin de leur extraordinaire relation personnelle et professionnelle. Les voir ensemble, c'est fascinant. Ils n'ont pas besoin de mots. Ils font des gestes, ils savent instinctivement comment atteindre la vérité. C'est un hochement de tête. De bien des façons, j'ai acquis les bases de tout ce que je fais en regardant De Niro quand j'avais 15 ans, en observant son comportement sur le plateau, son professionnalisme, son engagement absolu pour son art. Ce sont tous les deux des influences incroyables pour moi”, justifie l’acteur.

