“Les deux gros atouts de ce jeu, c'est : Pokémon et le fait qu’il fasse sortir les joueurs dehors”





Pokémon Go est un jeu qui est sorti le 6 juillet 2016, et cet été-là, beaucoup de joueurs et de joueuses sont sortis pour chercher des Pokémon dans la vie réelle. Ça a eu tellement de succès que c'est carrément devenu un mème. Brut a rencontré Thomas Martin, dont le pseudo sur le jeu est Tonton Batteuse, qualifié aux Worlds SQUAL de Pokémon Go grâce à ma victoire aux championnats d'Europe. Tonton Batteuse, c’est le meilleur joueur de France. Brut l’a suivi au Pokémon World Championships de Yokohama pour qu'il nous explique ce qu’est Pokémon Go aujourd'hui.

“En fait, il y a très peu de jeux qui vont te faire sortir de chez toi. Quand tu dis que tu joues à un jeu vidéo, c'est : tu restes devant chez toi sur une chaise, tu joues devant la télé, tu joues à une console et puis voilà. Pokemon Go a un peu cassé ce principe en disant "le jeu vidéo, tu peux aussi le faire dehors”, et c'est, je pense, les deux gros atouts de ce jeu qui font qu'il est vraiment célèbre et très bien réussi, c'est : Pokémon et le fait de faire sortir les joueurs” explique Thomas Martin. Grâce au jeu, le jeune homme a pu rencontrer d’autres joueurs, devenus des amis.

Pokémon Go a rapporté plus de 700 millions de dollars rien qu'en 2022





Pour devenir champion, il s’entraîne 3 à 4 heures par jour. “Pour trouver des nouveaux joueurs, c'est assez compliqué. Généralement, les nouveaux joueurs, ils viennent qu'en été, l’hiver ils disent : "Il fait trop froid, j'ai plus envie de sortir”, et ils arrêtent. C'est le même cycle tous les ans” commente le champion d’Europe. S’il domine le championnat, Thomas Martin explique cependant qu’il n’est pas possible d’en vivre. “Je crois qu'il y a personne dans la scène Pokémon Go, qui pourrait vivre de Pokémon Go. Celui qui va gagner les Worlds, il a 10 000 $, en brut. T’enlèves 30 % de taxes, c'est les États-Unis qui prennent 30%, après t'as le taux de change. Donc en gros, ça te fait prendre un bon 40 % de cash prize en réalité, donc. il aura 6000 $”.

Pokémon Go n'a jamais été aussi populaire qu'il l'a été à sa sortie en 2016. A l’époque, il y a eu plus de 200 millions de joueurs actifs. Là, aujourd'hui, il y a plus de 70 millions de joueurs actifs. Mais grâce à ces joueurs, Pokémon Go est un jeu qui est très lucratif. Il a rapporté plus de 700 millions de dollars rien qu'en 2022.





Pokémon Go est un jeu de réalité augmentée (AR) pour les appareils mobiles, lancé en 2016 par Niantic en collaboration avec Nintendo et The Pokémon Company. Dans ce jeu, les joueurs utilisent leur smartphone pour explorer le monde réel à la recherche de créatures virtuelles appelées "Pokémon".





"Pokémon Go", une collaboration captivante entre Niantic, Nintendo et The Pokémon Company, a révolutionné l'univers des jeux vidéo et a transcendé les frontières pour devenir un phénomène mondial. Ce jeu de réalité augmentée a rassemblé des joueurs du monde entier, créant une expérience unique qui mélange le monde réel et virtuel. Avec son concept novateur, "Pokémon Go" a ouvert la voie à une nouvelle ère de jeux interactifs. Des championnats et des tournois mondiaux ont vu le jour, où les joueurs se sont affrontés pour le titre de meilleur dresseur de Pokémon. Les cartes Pokémon, autrefois réservées aux jeux de cartes physiques, ont trouvé une nouvelle vie dans le monde numérique de "Pokémon Go", permettant aux joueurs de collectionner et de combattre avec leurs Pokémon préférés.





Depuis sa sortie en 2016, le jeu a attiré des dizaines de millions de joueurs, transformant les rues, les parcs et les monuments en lieux de chasse aux créatures virtuelles. Même en Europe, où des succès tels que la Wii et la Game Boy avaient déjà laissé leur empreinte, "Pokémon Go" a réussi à captiver les joueurs, transcendant les générations. La sortie de la Nintendo Switch a également apporté une nouvelle dimension à l'univers Pokémon. La première édition de "Pokémon: Let's Go, Pikachu!" et "Let's Go, Eevee!" a fusionné la sensation classique des jeux Pokémon avec la convivialité de la Switch, offrant aux joueurs une expérience immersive. Le succès de cette nouvelle version a montré que l'amour pour les Pokémon ne faiblit pas, quel que soit le format du jeu.





Au Japon, pays d'origine de Pokémon et berceau de Nintendo, les joueurs ont continué à embrasser la franchise avec enthousiasme. Les jeux de la série principale ont trouvé leur place parmi les titres les plus vendus, et les compétitions de jeux vidéo ont permis aux joueurs japonais de briller à l'échelle mondiale. Les joueurs français ont également été très actifs dans l'univers de "Pokémon Go". Des compétitions et des tournois ont été organisés en France, créant une communauté passionnée de dresseurs de Pokémon. L'aspect portable du jeu a permis aux joueurs de vivre l'aventure Pokémon partout où ils allaient, renforçant encore davantage le lien entre les joueurs et leurs créatures virtuelles.





Au fil des années, "Pokémon Go" a continué à évoluer grâce à des mises à jour et à des développements constants. Des éditions spéciales, des événements saisonniers et des fonctionnalités améliorées ont maintenu l'engouement des joueurs.