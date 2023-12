A 20 ans, Maélie Zaffran interprète Sophie dans la comédie musicale “Mama Mia”, qui est présentée chaque soir au Casino de Paris. Brut l’a retrouvée dans les coulisses du spectacle. C’est la toute première fois qu’elle joue dans une comédie musicale. “Mon désir de faire ce métier-là, il est un peu arrivé au fur et à mesure. Depuis toute petite, j'aime chanter, j'ai fait dix ans de solfège et de clarinette, j'ai fait du piano, donc la musique a toujours été hyper présente, aussi dans ma famille” explique la jeune fille. Il y a quelques années, elle assiste au spectacle 1789 avec sa mère et sa meilleure amie. “Cela m’a marquée, j’ai ressenti des choses que je n’avais jamais ressenti auparavant. C'était mon premier vrai spectacle et je me suis vraiment dit "waouh, c'est la folie, c'est incroyable... Les acteurs sont tellement fous, les costumes... ça a été mon premier déclic”.

Elle auditionne une première fois pour le rôle de Sophie mais elle n’est pas retenue. “Je n'ai pas fait une très bonne audition. Malheureusement, ça arrive”. Maélie Zaffran explique avoir été recontactée “des semaines plus tard”. On lui propose alors de ré-auditionner mais pour l’ensemble-doublure de Sophie cette fois. “Je réponds : "Bien sûr, avec plaisir." Et je me retrouve à apprendre des chansons et des scènes pour le lendemain, donc c’était un peu la panique, mais j'étais hyper motivée. Je n'avais qu'une envie, c'était de leur montrer que cette fois-ci, c'est la bonne”. La vidéo du casting est envoyée en Angleterre, là où le choix final du casting s’exécute. “L’attente a été interminable. C'était horrible. Tous les jours, je regardais mes mails. Trois semaines plus tard, on m'appelle, on me dit : "Maélie, est-ce que tu es bien assise ?" Moi, je m'assois et on me dit : "Voilà, tu as été prise pour le rôle de Sophie." "Mais attendez, mais... en titulaire?" J'avais rappelé pour ensemble-doublure, donc dans ma tête, c'était les confettis. Je me suis dit : c’est pas possible, c'est un rêve, je vais me réveiller.”

Depuis, notamment aux côtés de Gaëlle Gauthier, qui interprète Donna, la mère de Sophie, et Marion Posta, qui joue le rôle de Tanya, Maélie Zaffran est presque tous les soirs présente sur scène. Il y a treize ans, Gaëlle Gauthier interprétait le rôle de Sophie. Raccords make-up et coiffure, loges, stockage des costumes… La jeune fille fait visiter les coulisses du show. Sur scène, elle enchaîne les changements de costumes. “Parfois, il y a des changements rapides. Juste après le mariage avec le final, j'ai une minute top chrono pour revêtir le dernier costume, c’est-à-dire, enlever ma robe, mes chaussures, mes boucles d'oreilles, et mettre un pantalon, un T-shirt, une veste, des chaussettes. Tout est hyper précis” décrit la jeune femme. Quand elle est sur scène, elle est équipée de petits boîtiers micro. “Quand je suis sur scène, il y a plusieurs émotions qui me traversent. D'abord, il y a un peu de stress, c'est plus de l'adrénaline. Il y a 1500 personnes devant moi qui vont m'écouter chanter. On se sent vivant et plein” confie Maélie Zaffran, quelques minutes avant de rentrer en scène.

