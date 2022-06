Avocate, Chloé accompagne les rappeurs

Delphine vit avec un trouble de bipolarité, elle raconte

"Quand on parle de handicap, on parle toujours de ce que ça nous enlève et pas de ce que ça nous apporte." 12 millions de français sont touchés par un handicap. Comme pour 80% d'entre eux, celui de Delphine est invisible : elle vit avec un trouble de bipolarité. Voilà pourquoi elle souhaite que les entreprises s'engagent pour plus d'inclusion au travail. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque