Brice Tchaga, le coiffeur des stars

"Au lycée, dans mon cartable j'avais mes cahiers mais j'avais aussi ma tondeuse et mes outils." La coiffure, c'est sa passion depuis tout petit et avec la tondeuse qu'il a "emprunté" à sa mère, il a appris le métier tout seul. Depuis, il a coiffé Dj Snake, Mbappé et les joueurs du PSG… Brice Tchaga nous raconte son parcours.