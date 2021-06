Britney Spears : l'histoire de sa tutelle et du mouvement #FreeBritney

Depuis 2008, elle est sous la tutelle de son père. Pour ses fans, cette situation ressemble à un emprisonnement. Ce 23 juin, elle va demander à un tribunal d'y mettre fin. Voici l'histoire de la mise sous tutelle de Britney Spears, et du mouvement #FreeBritney.

L’histoire d’une longue descente aux enfers

En 2007, Britney Spears se rase la tête. La scène est capturée par des paparazzi et fait le tour du monde. Sans vérifier l'état de santé mentale de la star, les médias lui diagnostiquent une "dépression mentale". Pour les fans, il s'agit avant tout d'un acte de rébellion, ou de la conséquence d'une dépression post-partum. Britney Spears avait donné naissance à deux garçons en moins de deux ans. Après l'incident, la jeune femme de 27 ans est internée en hôpital psychiatrique … contre son gré. En 2007, Britney Spears perd la garde de ses enfants.

Une tutelle qui va durer 12 ans

L’année suivante, elle est placée sous la tutelle de son père. Elle est jugée inapte à prendre soin d'elle-même, et son père, Jamie Spears, se voit accorder sa tutelle temporaire. Son père obtient un contrôle total sur ses déplacements, fréquentations et dépenses, notamment les centaines de millions de dollars qu'elle gagne chaque année.Mais ce qui était censé être une mise sous tutelle temporaire, finit par durer plus de dix ans…Toujours contre le gré de sa fille, Jamie Spears continue de contrôler ses finances. Elle ne peut pas légalement engager un avocat pour assurer sa défense. Il lui est impossible de demander une expertise médicale pour annuler la mise sous tutelle. Son père engage également un service de sécurité présent 24 heures sur 24 autour du domicile où vit Britney Spears. Pour ses fans, cette situation ressemble de plus en plus à un emprisonnement.

En 2009, naissance du mouvement FreeBritney

La seule fois où Britney Spears parle de la situation, c'est dans un documentaire MTV de 2008 faisant la promotion de sa tournée Circus. C'est l'une des rares fois où elle exprime ouvertement son désir d'indépendance.En 2009, un site de fans de Britney Spears lance une campagne et demande la fin de la mise sous tutelle. Le mouvement "FreeBritney" est né. En janvier 2019,le mouvement Free Britney prend un tournant. La star vient soudainement d’annuler sa tournée à Vegas. Ses fans en sont désormais persuadés. C’est son père qui serait derrière ce rebondissement inattendu. En avril 2019, un podcast de fans publie un message vocal d'une personne prétendant être un juriste chargé de l'affaire. Ce dernier révèle que Britney Spears est internée dans un hôpital psychiatrique depuis des mois, contre son gré. C’est le début d’une mobilisation massive sur les réseaux sociaux : comptes Instagram, podcasts, vidéos TikTok… tous se dédient au mouvement FreeBritney. À partir de là, les fans commencent à scruter l’ensemble des publications de la chanteuse, à la recherche d'indices… Le mouvement, autrefois limité à un petit groupe de fans fidèles, explose. Certaines célébrités vont jusqu’à exprimer publiquement leur inquiétude