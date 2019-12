Brut a passé 24h avec Xavier Dolan

Brut a passé 24h avec le réalisateur Xavier Dolan

Le jeune cinéaste québécois Xavier Dolan sort son 8ème film. L’occasion pour Brut de passer 24h avec lui.

Plus jeune, Xavier Dolan raconte avoir été un mauvais élève. En effet, il n’était pas un grand amateur de lecture à l’époque, il séchait les cours et manquait de rigueur… Pourtant, il a réalisé 8 films du haut de ses 30 ans. En effet, le jeune réalisateur a toujours été passionné par l’écriture et la réalisation. Regorgeant de talent, Xavier Dolan a pourtant dû lutter pour créer sa place dans la société.

“Comme jeune homosexuel, je me sens plus près d’une femme à qui on refuse l’égalité”

De temps à autre, certains spectateurs écrivent à Xavier Dolan afin de le remercier pour ses films qui ont encouragé certains à faire leur propre coming-out. Xavier Dolan en est plutôt fier : “l’idée c’est que les gens puissent se voir à l’écran.” Pour l’écriture de ses films, Xavier Dolan prend du plaisir à s’inspirer de ses expériences. Aujourd’hui, le jeune réalisateur se redécouvre à travers la réalisation de ses films : “plus ça va plus je me comprends”, confie-t-il. Son 8ème film, Matthias & Maxime sortira le mercredi 16 octobre 2019 dans les salles de cinéma.