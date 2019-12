Brut a rencontré Eliane Radigue, 87 ans, pionnière de l'électro

Interview Brut : Eliane Radigue, 87 ans, pionnière de la musique électronique

« C'était cette musique-là que j'avais envie de faire. » Elle a 87 ans et elle est une pionnière de la musique électronique. Brut a rencontré Eliane Radigue à l'occasion de ses retrouvailles avec celui qui a été son "compagnon" pendant 30 ans, son synthétiseur.

Eliane Radigue a 87 ans et est une pionnière de la musique électronique. « Mes premiers travaux ont été faits avec des sons électroniques sauvages, les larsens, les feed-back par réinjection, enfin tout ça. En essayant de les discipliner » raconte Eliane Radigue. Par exemple, pour un larsen, « il faut tenir le micro et le faire évoluer sur une ligne imaginaire à la juste distance, parce que si vous approchez trop près du haut-parleur, wouah ! Tout explose. Si vous vous en éloignez trop, tout disparaît » précise Eliane Radigue, pionnière de la musique électronique.

Eliane Radigue a joué sur ce synthétiseur ARP 2500 sans clavier dès les années 1970. « Il a été le tout premier instrument électronique à venir en France » se souvient Eliane Radigue. Elle appelle son synthétiseur son « compagnon » : « On a été mariés pendant 30 ans. Jusque dans les années 2000 ».

Après 19 ans sans y avoir touché, elle le présente au musicien allemand Thomas Lehn. « On construit le son complètement » explique Eliane Radigue. Il y a les oscillateurs, les modulateurs de fréquence, les modulateurs à anneaux, les filtres, le mixeur… « C'est toute une cuisine » lance Eliane Radigue.

Eliane Radigue ne s’est pourtant jamais considérée comme une pionnière : « Je me suis jamais souciée de ce genre de choses et c'est peut-être pour ça que j’ai pu faire ce que j’ai fait, parce que si j'avais dû me soucier même simplement d'être acceptée (…) ou d'avoir des commandes, je n'aurais jamais rien fait » estime Eliane Radigue.

« J'ai fait la musique que j'ai eu envie de faire parce que c'était cette musique-là que j'avais envie de faire et j'ai la chance qu’elle soit enfin appréciée » lance Eliane Radigue. La pionnière de la musique électronique se réjouit aujourd’hui que des jeunes « se réclament de l'influence que (s)a musique a eu sur eux ».

« J'ai un trio, un quatuor en préparation. J'ai toujours des choses à faire qui me tiennent en vie quelque part et c’est passionnant, vraiment. J'ai une vie passionnante encore malgré mon grand âge parce que je ne suis plus d'un certain âge, je suis d'un âge certain, très certain même » conclut Eliane Radigue.