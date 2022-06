Brut a rencontré Emma Thompson au festival de Tribeca

“C’est sans doute la meilleure performance de ma carrière”

“Ce personnage, Nancy, c’est une femme qui, normalement, dans la plupart des films, soutiendrait le personnage qui fait les choses intéressantes. C’est la mère, l’épouse, ce genre de personnage secondaire. Dans ce film, cette femme, c’est elle qui fait les choses intéressantes. C’est elle qui entreprend des choses radicales et révolutionnaires. Je n’ai jamais rencontré une personne comme celle-ci” explique Emma Thompson. Elle incarne une veuve qui engage un travailleur du sexe pour avoir son premier orgasme dans le film Good Luck to You, Leo Grande présenté au festival new-yorkais. Robert De Niro et Jane Rosenthal racontent les origines du Tribeca Film Festival

“Je pense que toute ma carrière m’a amenée à ce film. Si je n’avais pas fait tout le reste avant, je n’aurais pas eu les compétences pour jouer ce rôle” ajoute l’actrice de 63 ans. Pour se préparer aux scènes intimes, l’actrice britannique, son partenaire, Daryl McCormack, et la réalisatrice, Sophie Hyde, ont discuté de leur corps et de sexualité en se déshabillant mutuellement dans la salle de répétition… “C’est un des messages forts du film, c’est ce qu’on visait, présenter le corps comme un être vivant, mouvant, en évolution, pas comme quelque chose qui s’offre au regard de l’autre” précise Sophie Hyde, la réalisatrice du film. United Palace, le cinéma mythique de New York qui accueille le festival Tribeca 2022