Brut a rencontré l'équipe de Once Upon a Time in Hollywood

L'équipe du 9e film de Quentin Tarantino répond à Brut

Leonardo DiCaprio : « Je pense que la capacité d’attention des gens a beaucoup changé ». Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Quentin Tarantino… L'équipe de « Once Upon a Time in Hollywood » répond à Brut.

Depuis le début de la carrière de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, dans les années 90, le monde du cinéma a bien changé. « Avec ces nouveaux services de streaming, la possibilité d'accéder à tout, le fait d'avoir du nouveau contenu tous les jours, ça enlève l'excitation, l'attente de la sortie d'un grand film hollywoodien » estime Leonardo DiCaprio.

Mais selon lui, cette époque a aussi permis la production de nouvelles « histoires que nous n'aurions jamais vues, qui n'auraient jamais atteint une telle qualité » sans ces services de streaming. « Je pense que la disponibilité est la vraie question maintenant » ajoute Brad Pitt, qui partage l’affiche avec Leonardo DiCaprio dans « Once Upon a Time in Hollywood », le dernier film de Quentin Tarantino.

Plongée dans les années 60, la décennie préférée de Tarantino

Ce 9e film, réalisé par Quentin Tarantino, nous plonge à la fin des années 60. On y suit une star de télévision, Rick Dalton, joué par Leonardo DiCaprio, et sa doublure de toujours, le cascadeur Cliff Booth incarné par Brad Pitt.

L'occasion pour Brut de demander à Quentin Tarantino dans quelle époque il aurait aimé vivre. Et le réalisateur de « Once Upon a Time in Hollywood » révèle que s’il pouvait revenir dans n'importe quelle décennie, au cours du dernier siècle, il choisirait les années 60 : « À chaque fois que je regarde des films qui se déroulent à Hollywood en 1963 ou 1964, vous savez, où se trouve le panneau Dino's sur le Sunset Strip avec les personnes qui vivent à Larchmont et conduisent dans des décapotables. Le Sunset Strip, le Hollywood Boulevard, surtout à l’époque, c’est stylé, tellement cool (…) Je veux être moi et je veux avoir ce que j'ai maintenant, mais l'avoir à ce moment-là. »

Pour Leonardo DiCaprio, ça aurait été les années 20 : « ça aurait été cool de voir l'ère du cinéma muet, quand c'était comme le Far West et qu'il n'y avait pas de règles et que c'était la pagaille absolue. Ça m'a l'air cool » lance l’acteur qui jouera le rôle d’un comédien dans « Once Upon a Time in Hollywood », le dernier film de Quentin Tarantino, aux côtés de Brad Pitt et Margot Robbie.