Brut a rencontré Liam Gallagher

10 ans après la séparation d’Oasis, Liam Gallagher raconte

Il y a tout juste 10 ans, le groupe Oasis se séparait. Pour Brut, Liam Gallagher raconte ce qu’il s’est vraiment passé avec son frère ce soir-là.

« Il y a des endroits bien pires pour se séparer. C'est un endroit charmant pour se séparer parce que c'est très romantique et très mélancolique » estime Liam Gallagher. Le 28 août 2009, le groupe Oasis devait donner un concert au festival de musique Rock en Seine. Mais une dispute éclate dans les coulisses entre les deux frères Gallagher et le groupe ne montrera plus jamais sur scène.

La séparation d’Oasis, Liam Gallagher l’explique ainsi : « Ce gamin a manifestement été enlevé par un gros con 6 mois plus tôt, s'est transformé en gros con, puis a montré à tout le monde, ce soir-là, à quel point c'était un gros con et ensuite, il s'est cassé du groupe. » Liam Gallagher ajoute qu’il espère qu’aujourd’hui, son frère « est assis dans une pièce sombre, la tête entre les mains et qu'il a honte ».

« Son petit ego ne pouvait pas supporter de partager la scène avec moi »

Selon Noel Gallagher, leur dispute serait liée à la marque de vêtements lancée par Liam Gallagher. Celui-ci nie cette explication : « Ce n'est pas vrai. Et si je voulais faire de la publicité pour ma marque Pretty Green dans le programme de la tournée ? Et alors ? C'est un putain de crime ? Mais ce n'était pas la raison, parce que je n'ai jamais prononcé le mot Pretty Green devant lui » assure Liam Gallagher.

Pour Liam Gallagher, Oasis n’est plus à cause de son frère Noel Gallagher : « Il voulait le groupe pour lui tout seul, parce que son petit ego ne pouvait pas supporter de partager la scène avec moi. Il voulait que l'on fasse de la dance music ensemble. Alors, bonne chance à lui, en tout cas » lance Liam Gallagher.

« Nous n'aurions jamais dû nous séparer »

Le week-end du 23 au 25 août, au Reading Festival, les Foo Fighters ont annoncé qu’ils voulaient lancer une pétition pour qu’Oasis se reforme. Liam Gallagher assure qu’il aime ce groupe et qu’ils font de la bonne musique selon lui. Mais lorsqu’on lui demande s’il signera la pétition, sa réponse est catégorique : « Sûrement pas ». « Je ne dis pas que nous devons nous reformer, je dis simplement que nous n'aurions jamais dû nous séparer » ajoute Liam Gallagher.

Aujourd’hui Liam Gallagher estime ne « pas (avoir) besoin que l'on se reforme ». « Tout le monde vient à mes concerts, nous jouons des chansons d'Oasis, nous passons un bon moment, nos concerts sont tous complets, les disques marchent bien… » précise Liam Gallagher. Mais Liam Gallagher est surtout toujours en colère contre son frère Noel Gallagher : « On devrait encore être ensemble, on ferait de bons albums. Mais (…) je suis heureux de faire ce que je fais. C'est facile d'être moi. Il n'y a plus de grand méchant patron pour me dire ce que je dois faire. Ou de petit patron » conclut Liam Gallagher.