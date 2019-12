Brut a rencontré Mohamed Lamouri

Du métro au succès : rencontre avec le chanteur Mohamed Lamouri

Le chanteur malvoyant Mohamed Lamouri a longtemps chanté dans le métro avant d'être signé par une maison de disque. Aujourd'hui, il est l'auteur d'un album et se produit en concert. Il a raconté à Brut son histoire extraordinaire, qui l'a mené de l'Algérie à Paris.

Mohamed Lamouri est né en Algérie. Malvoyant de naissance, il est passionné de musique et commence dès son plus jeune âge à chanter a cappella dans la rue. À 11 ans, il apprend à jouer au synthétiseur.

C'est aussi la musique qui pousse Mohamed Lamouri à quitter l'Algérie pour venir en France. En 2003, alors percussionniste dans une chorale, il est invité à participer à un festival de musique à la Rochelle. Après leur concert, les membres de la chorale rentrent en Algérie. Mohamed Lamouri décide de rester en France, incité par sa famille : "Ça ne sert à rien de revenir, il n'y a rien à faire en Algérie.", lui dit sa mère.

En France, Mohamed Lamouri continue de jouer de la musique. Son terrain de prédilection : le métro parisien. Les musiciens qu'il croise dans le métro sont, pour l'Algérien, une source d'inspiration : "J'ai regardé les musiciens, ils jouaient leur musique, ils vendaient leurs albums", explique Mohamed Lamouri a Brut. Début 2005, le jeune artiste saute le pas : il achète un synthètiseur et décide de chanter dans le métro "pour tenter ma chance." Dans le métro, il chante notamment des morceaux de Cheb Hasni, l’icône algérienne du raï.

Avant de connaitre le succès, les débuts de Mohamed Lamouri sont incertains. Il doit notamment changer plusieurs fois de ligne de métro pour séduire le public. Il chante dans la ligne 10, la ligne 6, la ligne 8 et la ligne 13 avant de trouver son audience dans la ligne 2 du métro. Cette ligne de métro lui plaît car elle traverse tout Paris, les quartiers riches comme les quartiers pauvres.

Les performances de Mohamed Lamouri dans le métro touchent de nombreuses personnes. Le musicien est remarqué par plusieurs labels de musique, il ne répond à aucun d'eux. Et puis, finalement, il décide d'accepter la proposition du label de musique indépendant "Almost Music". Aujourd'hui, Mohamed Lamouri est l'auteur d'un album et il se produit en concert mais, malgrè son succès, il continue de jouer dans le métro. Peut-être le croiserez-vous lors d'un voyage sur la ligne 2…