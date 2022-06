Brut a rencontré Théo Christine et Sandor Funtek pour le biopic de NTM

Théo Christine et Sandor Funtek incarnent JoeyStarr et Kool Shen dans Suprêmes, le biopic de NTM présenté au Festival de Cannes. Ils racontent leur joie et leurs peurs au moment d’incarner ces deux icônes du rap français…

“Moi, j’ai eu vraiment peur. Tout d’un coup, j’ai mesuré la responsabilité en fait.” répond Sandor Funtek, qui va interpréter Kool Shen. Il décrit un sentiment contradictoire, entre l’excitation et la peur : “Dans les biopics, d’habitude, les gens sont morts. Là, en l'occurrence, les gars sont vivants, bel et bien vivants. Et donc du coup, ça fout une pression supplémentaire.”

Aujourd’hui du coup, vous êtes au Festival de Cannes pour la première fois, c’est quoi vos ressentis du coup ?

Les deux amis s’accordent à dire que c’est le sentiment de gratification qui prédomine actuellement sur tous les autres : “Ce métier est rempli de portes dans la gueule, de désillusions, de frustrations. Le plafond de verre, il a pété.”