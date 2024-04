Brut Book — "Petit Pays" par Gaël Faye, Marzena Sowa, Sylvain Savoia

"On a tous des représentations très clichés du continent africain" BRUT BOOK. Son roman best-seller avait déjà été adapté au cinéma et au théâtre. En s'entourant d'un dessinateur et d'une scénariste, Gaël Faye donne une nouvelle vie à "Petit pays". Alors comment adapter en bande dessinée un roman aussi personnel et comment on pense la représentation du continent africain ? Conversation avec Marzena Sowa, Sylvain Savoia et Gaël Faye.