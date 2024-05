Brut Book : TikTok vs Les livres

Gabriel Attal : "Je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans." Mathieu Slama : "On peut ne pas lire et être tout à fait pertinent dans sa vision du monde." BRUT BOOK. Les jeunes vont-ils vraiment arrêter de lire à cause de TikTok ? Conversation avec l'essayiste Mathieu Slama.