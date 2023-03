Burna Boy, icône pop nigériane et mondiale

Vérifié Après avoir rempli le Madison Square Garden de New York, il veut remplir le stade de Wembley à Londres en 2023. 2022 aura été l’année du chanteur nigérian Damini Ebunoluwa Ogulu, plus connu sous le nom de @burnaboygram. Sorti en juillet 2022, son sixième album “Love, Damini” a plus que jamais placé sur la carte de la musique mondiale celui qui s’est déjà offert par le passé des collaborations avec Jorja Smith, Beyoncé ou encore Stormzy. Avant même la sortie de ce disque, Burna Boy, qui a remis le son afrobeat au cœur de la planète musicale, avait déjà réalisé un gros coup : celui de remplir le prestigieux Madison Square Garden de New York. Pour 2023, Burna Boy s’est déjà fixé un nouvel objectif, et pas des moindres : celui d’être le premier musicien nigérian à remplir le stade de Wembley à Londres en 2023.