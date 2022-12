Sacha est enfin devenu le meilleur dresseur du monde Pokémon

Un chapitre se tourne: c’est la fin du célèbre duo Sacha et Pikachu. La Pokémon Company a annoncé que Sacha, le célèbre dresseur de pokémon, et son fidèle compagnon Pikachu tiraient leur révérence. Après 25 saisons, plus de 1200 épisodes et quelques films, le but de Sasha est atteint: il est devenu le meilleur dresseur du monde Pokémon. Comment la saga légendaire Pokémon est née ?

Plusieurs épisodes spéciaux “donneront un aperçu de ce que l'avenir réserve” aux deux personnages. Mais alors que les aventures de Sacha et Pikachu se terminent, l'histoire compte se renouveler avec deux nouveaux héros : Niko et Roy, qui seront accompagnés de leurs pokémon Poussacha, Chochodile et Coiffeton. La série Pokémon a été traduite dans 13 langues et distribuée dans 77 pays et régions différentes. L'histoire du créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri