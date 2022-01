C'est le plus grand orchestre pour enfants de France

C'est le plus grand orchestre pour enfants de France. Créée par l'artiste musicien et chef d'orchestre Éric du Faÿ, l'association Les Petites Mains Symphoniques compte aujourd'hui plus de 600 enfants âgés de 6 à 17 ans. Brut les a suivis en concert à Nice. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque