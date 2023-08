Vincent Colonna, aussi connu sous le nom de La petite culotte, est l'interprète de la chanson, "La Goffa Lolita". Il revient sur ses origines : “Les prémices de cette chanson sont issues d'une vieille chanson d'il y a 50 ans écrite par un monsieur dans un village, à Corte en Corse. Et le refrain "C'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola”, ça existait déjà”. Vincent Colonna explique qu’il était en train de chanter cette chanson dans un bar, le Bar à Beach à Porticcio, “et j’ai une corde qui casse. Je dis: "Écoutez, deux secondes, je vais changer mes cordes, j'en ai pour cinq minutes, etc." Sauf que j'étais en train de chanter La Goffa Lolita, et y a un mec qui était dans le public, il était tard, les gens, ils avaient déjà bien fait la fête, etc., qui commence à me crier, comme j'avais chanté: "C'était Loli, c'était Lolo." Il m'a dit : "Hooo, mais tu as dit que c'était qui?” Et moi, je dis: "Mais c'était qui de quoi?” Et il commence à me dire: "C'était qui?” "Et c'était qui ?" Et tout le bar a commencé à reprendre "Et c'était qui ? Et c'était qui ? Et c'était qui ?"

“Et donc au bout d'un moment, moi, j'ai fini de changer mes cordes, et comme ils étaient tous en train de chanter "Mais c'était qui? Mais c'était qui?", j'ai enchaîné avec le vrai refrain, avec la guitare : "C'était Loli!" Et là, le bar, il a explosé! Je me suis dit: mais en fait, le "Mais c'était qui?", c'est un pré-refrain. Le "c'était Loli”, j'ai déjà le refrain qui est super de la vieille chanson d'il y a 50 ans, il manque plus qu'à réécrire toute la chanson. Et ça a fait La Goffa Lolita”. Au départ, la chanson était une chanson paillarde. “Cette Goffa Lolita, bah, ils la malmenaient, ils se moquaient beaucoup d'elle, elle n’était vraiment pas du tout mise en valeur. Pour moi, c'était impossible si les paroles restaient telles quelles. Le monsieur qui avait écrit le refrain est décédé, mais ses enfants sont très, très fiers de ce qu'on a réussi à faire, et que le refrain de leur père soit chanté dans toute la France”.

La chanson est notamment devenue l'hymne du rugby. “Là, dernièrement, j'étais encore avec toute l'équipe de France à Marcoussis avec eux, c'est la chanson qui provoque ça et je suis trop content, vraiment. Et là où vraiment ça m'a fait un effet fou, c'est là, dernièrement, je me suis promené, et à un moment donné, dans la ville, il y avait une espèce de fête où il y avait peut-être 200 personnes et une bandas qui chantait et qui jouait, et les gens chantaient ma chanson. Moi je passais de l'autre côté de la route et je les voyais chanter la chanson. Et ça, ça, c'est extraordinaire” décrit Vincent Colonna.

