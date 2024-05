C'est quoi la mode du tenniscore ?

En ce moment, on voit beaucoup de personnes s’habiller en tenue de tennis sur les réseaux. Et bien cette mode du "tenniscore" a commencé avec le film "Challengers", dans lequel Zendaya incarne une joueuse de tennis. Pour Brut, la corédactrice en chef de L'Étiquette Femme, Emilie Faure nous raconte le rapport entre la mode et le tennis depuis plus d'un siècle.