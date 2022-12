C'est vraiment Coca-Cola qui a inventé le Père Noël ?

Aux origines : Saint Nicolas, le père fouettard

Le Père Noël a-t-il été créé par Coca-Cola ? En fait, c'est plus compliqué que ça. Avant le Père Noël, il y avait Saint-Nicolas dont la légende raconte qu'il a sauvé trois innocents d'un boucher sanguinaire. Avec le temps, la légende s'est déformée : les trois innocents sont devenus trois enfants et le boucher sanguinaire est devenu le père fouettard. Au 18e siècle, Saint Nicolas s'exporte aux États-Unis et en 1823 le poème américain "La visite de Saint-Nicolas" nous décrit le personnage en détail : "Ses yeux comme ils pétillaient, ses fossettes très joviales, ses joues étaient comme des roses, son nez comme une cerise".

On apprend aussi que Saint Nicolas se déplace en traîneau avec 8 rênes et qu'il descend par la cheminée. Là normalement, vous vous dites : Mais c'est le Père Noël ! Et bien oui, le même parce que Saint-Nicolas en néerlandais, ça se dit Sint Niklaas, les gens l'ont raccourci en Sinter Klaas et ça a donné Santa Claus. Dès le 19e siècle, le Père Noël est très populaire et vous savez qui s'en sert beaucoup dans ses publicités ? Coca-Cola. Coca-Cola qui distribue ses boissons partout dans le monde et qui fait connaître le personnage. Voilà maintenant vous savez quoi.