Cannes 2022 : Khaby Lame jury pour la compétition #TikTokShortFilm

Il est l'une des personnes les plus suivies sur Tik-Tok… sans prononcer un mot

Né au Sénégal, Khaby Lame a déménagé en Italie avec sa famille à l’âge d’un an. En 2020, après avoir perdu son emploi à l’usine, le jeune homme commence à poster des vidéos Tik Tok pendant le confinement. En quelques mois, ses vidéos deviennent virales. Dans ses vidéos, il ne dit pas un seul mot. Tout se passe dans les expressions du visage. Une performance qui lui a valu des comparaisons avec Charlie Chaplin ou Mr Bean.

En 2021, il devient la seconde personne la plus suivie sur le réseau social Tik Tok. Il pourrait bientôt détrôner Charli d’Amelio, la créatrice de contenu la plus suivie. Gigi Hadid, Kylian Mbappé, Naomi Campbell… Les plus grandes stars s’affichent désormais à ses côtés. Sur les réseaux sociaux, il apporte son soutien aux jeunes engagés pour le climat et fait la rencontre de Greta Thunberg et Vanessa Nakate, deux militantes pour l’environnement.A l’occasion du festival de Cannes 2022, Khaby Lame est jury pour la compétition de courts-métrages #TikTokShortFilm.