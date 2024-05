Cannes 2024 : Golshifteh Farahani discute avec Augustin Trapenard

"Rentrer en Iran, c'est mon plus grand rêve et mon plus grand cauchemar." La nécessité de s'engager, son rapport avec la France... L'actrice iranienne Golshifteh Farahani discute avec Augustin Trapenard. #Cannes2024